MasterChef değişti tüm hesaplar çöpe gitti eleme adayı bakın kim oldu

Son ikiye yemekte malzemesi eksik olan Yasin ve Rıfat kaldı. Ve şefler ilk eleme adayı olarak Yasin'i belirledi. Rıfat için de 'kendisini toparlamazsa fazla kalıcı' olamayacağı uyarısını yaptılar. Bu akşam oynanacak oyunda kaybeden takım yine elenecek yarışmacının belirleneceği bir oyun oynayacak. Böylece ikinci eleme adayı ortaya çıkacak. Perşembe akşamı da üçüncü eleme adayı belirlenecek ve cuma gecesi Masterchef'ten bu hafta kim gitti belli olacak.