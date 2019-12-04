MasterChef değişti tüm hesaplar çöpe gitti eleme adayı bakın kim oldu
Masterchef Türkiye yarışmasında format değişti, dokunulmazlık oyunu artık yok. Masterchef'in ilk eleme adayı da belli oldu.
Masterchef'te sona yaklaşılırken tüm hesaplar değişti. Bu haftadan itibaren Masterchef Türkiye'de yarışmacılar birbirini oylayamayacak. Bu da tüm kulis planlarını çöpe gitmesi anlamına geliyor. Artık yarışmacılar kendi göbeklerini kendileri kesecekler ve strateji yerine yemekte iyi olan kalacak. Yeni kuralların geldiği yarışmada ilk eleme adayı da ortaya çıktı.
MasterChef'te dün akşamki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Üsküdar'da tüm vatandaşlara hizmet veren rehabilite merkezinde 11 engelli bireye yemek yaptı. Ancak oylamada beklenmeyen bir şey yaşandı. Tadımlara bakan misafirlerden birisi her iki takıma da oy kullandığı için oylar eşit çıktı. Bu durumda şefler herkesin eleme adayını belirleyecek oyuna katılmasına karar verdi.
MasterChef'te bu akşam tüm yarışmacıların girdiği eleme adayı belirleme oyununda Danillo Şef'in kış tüneli yemeği yapıldı. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne olan yemeği en iyi Batuhan yaptı. Ardından da Cemre, Ekin, Güzide ve Alican potaya girme tehlikesini atlattı.
Son ikiye yemekte malzemesi eksik olan Yasin ve Rıfat kaldı. Ve şefler ilk eleme adayı olarak Yasin'i belirledi. Rıfat için de 'kendisini toparlamazsa fazla kalıcı' olamayacağı uyarısını yaptılar. Bu akşam oynanacak oyunda kaybeden takım yine elenecek yarışmacının belirleneceği bir oyun oynayacak. Böylece ikinci eleme adayı ortaya çıkacak. Perşembe akşamı da üçüncü eleme adayı belirlenecek ve cuma gecesi Masterchef'ten bu hafta kim gitti belli olacak.