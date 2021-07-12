MasterChef Danilo Zanna İtalya maçında kendinden geçti! Zafer sevinci...
Tv8 MasterChef jürisindeki İtalyan şef Danilo Zanna, İngiltere'yi 3-2'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi olan İtalyan takımının zaferi karşısında adeta sevinçten çılgına döndü. İşte o anlar...
Tv8'in sevilen ve çok izlenen yarışma programı MasterChef 2021'in renkli jüri üyesi Danilo Zanna, EURO 2020'de memleketi İtalya'nın milli takımının penaltı atışları sonrası kupanın sahibi olduğu anlarda sevinçten adeta deliye döndü. İngiltere'yi 3-2'lik skorla mağlup eden İtalya kupanın sahibi oldu. MasterChef yarışmasında jüri koltuğunda oturan İtalyan şef Danilo Zanna kendinden geçti.
Türkiye'nin de mücadele ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçı dün akşam İngiltere Londra'da oynandı.
Büyük heyecanın yaşandığı penaltı atışlarında 3-2'lik skorla kupayı kazanan İtalya oldu. Uzun zamandır Türkiye'de yaşan İtalyan Şef Danilo Zanna ekran başında büyük sevinç yaşadı. Galibiyet sonrası kendinden geçen Zanna havuza atladı.
Finalde İtalya ve İngiltere, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İngilizler maçın ikinci dakikasında Luke Shaw'un golüyle 1-0 öne geçti.