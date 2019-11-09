Masterchef Cemre'ye diskalifiye şoku! Her şeyi sildi sevenleri isyan etti

Elenme yok dedi, paylaşımı kaldırdı

Paylaşımında "Elenme falan yok gençler sakin. Masterchef’ten ibaret değilim. Bundan sonra da bazı şeyler dışında ilgili paylaşım yapmayacağım. Bu ara biraz işime yoğunlaşmam gerekiyor." diyen Cemre, bu paylaşımı kısa bir süre içerisinde kaldırdı.