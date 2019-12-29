Masterchef Cemre Uyanık kimdir yaşı kaç boyu sosyal medyanın dilinde
Masterchef büyük finali başladı, 20 yarışmacının içinden sıyrılarak finale gelen iki isimden biri olan Cemre Uyanık ise hayatı ile merak konusu. 27 yaşında olan Cemre Uyanık'ın Masterchef macerası İstanbul'da başladı. İşte Masterchef Cemre hakkında merak edilenler...
Masterchef büyük finale adını altın harflerle yazdıran iki başarılı isimden birisi Cemre Uyanık oldu. Daha ilk bölümlerden şeflerin dikkatini çeken Masterchef Cemre 27 yaşında ve Uzak Doğu mutfağının hayranını. Kendini Uzak Doğu mutfağında geliştirmek istiyor.
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Peki daha önce Yemekteyiz'de yarışan Cemre Uyanık kimdir, aslen nereli ve sosyal medyaya olay olan boyu kaç santim? İşte Masterchef Cemre Uyanık hakkında merak edilenler...
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Cemre Uyanık, 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor
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Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor.
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