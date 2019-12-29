Masterchef birincisi kim kazandı? Masterchef Türkiye 2019 ödülü araba çıktı
Masterchef Türkiye 2019 birincisinin belirleyecek final yarışında Alican Sabunsoy ile Cemre Uyanık yarışıyor. Şeflerin puanı ile Masterchef birincisi belli olacak ve büyük ödül olan arabayı kazanacak.
Masterchef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. 4 ay süren yarışmanın final etabına iki favori isim kaldı. Cumartesi gecesi Güzide Mertcan kendisini eletmişti. Bu gece finalde kazanan isim büyük ödülün sahibi olacak. Masterchef Türkiye finalinde birincilik adayları menüleri ile yarışıyorlar. Bu kez şefler yemekleri masada tadıyorlar. İşte Masterchef finalinden notlar:
Masterchef'te finale sonradan yarışmaya dahil olan Alican Sabunsoy zorlu etapların sonunda kalmayı başardı. Aslen Adanalı olan Alican bir şusi ustası. İstanbul'da evi olmayan Alican'a yarışmada tanıdığı Yasin kapılarını açmıştı.
Masterchef'te birinciliğin güçlü adayı Cemre Uyanık olarak görülüyor. Kadın şef olarak piyasada iş bulmakta zorlanan Cemre, yarışmaya kendini ispatlamak için katıldığını söylüyor. Arkadaşları arasında da finalin favori ismi olarak görülen Cemre, babasını kaybetmiş, annesi ve kız kardeşi ile yaşıyor.
Masterchef Türkiye 2019'un büyük ödülü bu sene para değil. Geçen yıl Acun Ilıcalı birinci olana 100 bin lira para ödülü vermişti. Bu sene ödül bir araba oldu. Yarışmacılar ödülü final etabında öğrendiler ve büyük mutluluk yaşadılar.