Masterchef birincisi kim kazandı? Masterchef Türkiye 2019 ödülü araba çıktı

Masterchef'te birinciliğin güçlü adayı Cemre Uyanık olarak görülüyor. Kadın şef olarak piyasada iş bulmakta zorlanan Cemre, yarışmaya kendini ispatlamak için katıldığını söylüyor. Arkadaşları arasında da finalin favori ismi olarak görülen Cemre, babasını kaybetmiş, annesi ve kız kardeşi ile yaşıyor.