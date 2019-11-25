MasterChef Batuhan Bayır'ın eski hali olay oldu gören şaşıp kaldı
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef'in yarışmacısı Batuhan Bayır'ın eski halini görenler şaşıp kaldı. İşte yıllar önceki fotoğraflarıyla Batuhan Bayır...
TV8'de yayınlanan yemek yarışması MasterChef'in sempatik yarışmacısı Batuhan Bayır, eski haliyle görenleri şaşırttı. Asıl mesleği aşçılık olan Bayır'ın fit vücuda olay oldu.
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Şimdilerde Alancha Restorantta Executive Cheflik yapan 22 yaşındaki Batuhan Bayır, MasterChef'in iddialı isimlerinden biri.
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Batuhan, İzmir'de 6 ay çalıştığı Diplome De Cuisine eğitimi sonrası Atelier Kemal Demirasal'da çalışarak Alancha restaurantını açtı.
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En büyük aşkı yemek yapmak olan Batuhan, 2015 yılında Le Cordon Bleu İstanbul'a Diplome de Cuisine eğitimini aldı.
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