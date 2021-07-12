Masterchef Baş Belası Menajerimi Ara Operasyon 41'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Kıraç’ın polisler tarafından apar topar götürülmesi herkese büyük bir şok yaşatır. Yaşanan büyük karmaşanın ardından Kıraç aklanır. Süper Ego ve Ceyda, son bir savaş için karşı karşıya gelir. Yeni bir uluslararası projeye oyuncularını sokmayı başaran taraf, Ego Ajans’ın sahibi olduğu Menajerimi Ara reytinglerde ilk 10'a giremedi.



İşte pazar günü reytingleri...