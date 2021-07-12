Masterchef Baş Belası Menajerimi Ara Operasyon 41'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
11 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Baş Belası, Menajerimi Ara, Operasyon 41, Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı.
Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyduğu Baş Belası reytinglerde umduğu başarıyı elde edemedi.
MasterChef Türkiye" yarışması yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Heyecanın bir saniye eksilmediği program reytinglerde hüsrana uğradı.
Kanal D'de Survivor'a rakip olacağı söylenen yarışma Operasyon 41 dün akşamki bölümüyle ekrana geldi. İlginç program reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Kıraç’ın polisler tarafından apar topar götürülmesi herkese büyük bir şok yaşatır. Yaşanan büyük karmaşanın ardından Kıraç aklanır. Süper Ego ve Ceyda, son bir savaş için karşı karşıya gelir. Yeni bir uluslararası projeye oyuncularını sokmayı başaran taraf, Ego Ajans’ın sahibi olduğu Menajerimi Ara reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İşte pazar günü reytingleri...