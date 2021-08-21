Masterchef Baş Belası Güldür Güldür'e fark attı! Reytinglerde zirve bakın kimin
20 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Baş Belası, Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.
İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapattığı Baş Belası reytinglerde dibe çakıldı.
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Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
İşte cuma günü reytingleri...
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10 - Haber Önü (Show TV)
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