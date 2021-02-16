MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı! Gerçek bambaşkaymış
MasterChef Türkiye ikincisi Barbaros Yoloğlu, yazdıklarından dolayı cinsel tercihinin yanlış anlaşıldığını duyurdu. Kız arkadaşı ortaya çıktı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020'ye damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı ile yarışan Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Herkes cinsel yönelimini açıkladığını düşünürken Barbaros Yoloğlu yanlış anlaşıldığını söyledi.
14 Şubat'a özel paylaşım yapan Yoloğlu, ilk olarak şunları yazdı:
"Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini nasıl düşünmem gerektiğini hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişti bende öğrendiğimi zannetmişim.''
''Ama öyle bir şey oluyor ki bildiğim tüm doğrularla yanlışlarım birbirinin içinde denize düşen kar tanesi gibi eriyip kayboldu."
"Aşk için tek renk verdiler çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acılar o renk içindi. Benim aşkım rengarenk ve belki bir gün tüm renklerimizi elimizden aldığınızı düşünebilirsiniz.''