Masterchef Aşkın Tarihi Kahraman Babam Aşk Mantık İntikam'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
12 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Aşkın Tarifi, Aşk Mantık İntikam ve Kahraman Babam'ı hüsrana uğrattı.
Restoranda yemek yarışmasının ön eleme heyecanı herkesi sarmışken, Fırat’ın ortadan kaybolması şok etkisi yarattığı Aşkın Tarifi reytinglerde umduğu sonucu yakalamadı.
Yonca'nın itfaiye istasyonuna gelerek Uğur'u sorması dikkat çekerken Emre'nin, Yavuz'dan gizlemek istediği Orhan'ın kim olduğu merak konusu oluyor. Baba-kızın birbirine duyduğu özlem ise izleyenlerin yüreklerine dokunduğu Kahraman Babam reytinglerde hüsrana uğradı.
Çağla, Ozan’ı sevdiğini Çınar’a itiraf eder. Çağla’nın Ozan’la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlediği Aşk Mantık İntikam reytinglerde dibe çakıldı.
MasterChef Türkiye 2021'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bölümde Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılar hakkındaki kritik kararlar aldı. Sevilen program reytinglerde zirveyi kaptırdı.
İşte pazartesi günü reytingleri...