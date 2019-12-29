Masterchef Alican Sabunsoy kaç yaşında aslen nereli hikayesi çok başka çıktı

Samimi, sessiz, saygılı duruşu ile şeflerinden tam not alan Alican Sabunsoy, kısa zamanda yarışmacı arkadaşlarının da sevgisini kazandı. Adanalı olduğunu her fırsatta dile getiren 24 yaşındaki yarışmacının memleketinden Masterchef'e uzanan hikayesi de çok ilginç.