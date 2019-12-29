Masterchef Alican Sabunsoy kaç yaşında aslen nereli hikayesi çok başka çıktı
Masterchef yarışmasında büyük finale adını yazdıran Alican Sabunsoy kimdir aslen nereli ve Masterchef Alican kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Aslen Adanalı olan 24 yaşındaki Alican'ın Adana'dan İstanbul'a uzanan hikayesi çok ilginç
Masterchef büyük finali geldi çattı. Son ikiye adını yazdıran yarışmacılardan biri de Alican Sabunsoy oldu. Yarışmaya sonradan giren fakat giderek artan performansı ile final haftasına adını yazdıran Alican Sabunsoy'u daha yakından tanıyalım...
Samimi, sessiz, saygılı duruşu ile şeflerinden tam not alan Alican Sabunsoy, kısa zamanda yarışmacı arkadaşlarının da sevgisini kazandı. Adanalı olduğunu her fırsatta dile getiren 24 yaşındaki yarışmacının memleketinden Masterchef'e uzanan hikayesi de çok ilginç.
Yarışma sayesinde ünlenen ve binlerce kişi tarafından yakından takip edilen Alican Sabunsoy, Adana'dan İstanbul'a iş bulmak için gelmiş. Uzun süre iş aramış fakat kapılar bir bir yüzüne kapanmış.
Suşi ustası olan Alican, daha sonra önüne çıkan Masterchef kapısından hayallerini gerçekleştirmek için içeri girmeye karar vermiş.