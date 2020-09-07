Masterchef 6 Eylül'de kim elendi? Masterchef Türkiye eleme sonucu

Masterchef Türkiye'de ilk kez böylesi oldu

Mehmet Şef'in hazırladığı yemeği yapan 3 yarışmacı, jüriyi hayli zorladı. Şefler ilk turda karar veremeyince Mehmet Şef yemeklere bir kez daha baktı. Jüri elenecek olan isme bir türlü karar veremedi. Bunun üzerine birinci olan ismi açıklayıp, elenecek isim için bir toplantı daha yapma kararı aldılar.