MasterChef 23 Eylül eleme adayları kimler oldu?

Güzide'nin ardından 2. eleme adayını belirlemek için Mavi takım arasında oylama yapıldı ve oylama sonrası Müge ve Faruk Batuhan aynı sayıda oy aldı. İkili arasında eleme adayı olacak kişiyi ise takım kaptanı Güzide belirledi ve bu haftanın ikinci eleme adayı Faruk Batuhan oldu.