MasterChef 23 Ekim eleme adayları kimler oldu?
TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 23 Ekim Pazartesi günü izleyicinin karşısına çıktı. Her bir bölümü ayrı heyecana sahne olan MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef son bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının oynandığı bölümde yarışmacılar Ampute Milli Takımı için mutfağa girdi. Peki sevilen yarışmanın 18. yeni bölümünde dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayları kimler oldu?
Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümde Ampute Milli Takımı için mutfağa giren takımların mücadelesi büyük heyecana sahne oldu ve dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarının Mavi takımdan olacağı belli oldu.
Eleme adayları kimler oldu?
Dokunulmazlık oyunu sonrası Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmazlığı kazanan Rıfat, eleme adayı olarak Güzide'yi seçti ve ilk eleme adayı Güzide oldu.
Güzide'nin ardından 2. eleme adayını belirlemek için Mavi takım arasında oylama yapıldı ve oylama sonrası Müge ve Faruk Batuhan aynı sayıda oy aldı. İkili arasında eleme adayı olacak kişiyi ise takım kaptanı Güzide belirledi ve bu haftanın ikinci eleme adayı Faruk Batuhan oldu.