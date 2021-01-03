Masterchef 2020 birincisi kim oldu! Masterchef Türkiye şampiyonu ödülü

Masterchef Türkiye 2020 büyük finali bu gece canlı yayınla ekrana geliyor, Masterchef'in birincisi oylama sonucunda belli olacak. Nefesler tutuldu ve gözler Masterchef finalinden çıkacak birinciye kilitlendi. Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu bu gece Masterchef'in birincisi olmak için kıyasıya yarışacak.