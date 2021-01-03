Masterchef 2020 birincisi kim oldu! Masterchef Türkiye şampiyonu ödülü
Masterchef 2020 birincisi kim oldu, şampiyon bu gece canlı yayınla belli oluyor. Masterchef büyük finalinde bu gece Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu şampiyonluk için yarışacak. Peki Masterchef 2020 şampiyonu ödülü ne olacak?
Masterchef Türkiye 2020 büyük finali bu gece canlı yayınla ekrana geliyor, Masterchef'in birincisi oylama sonucunda belli olacak. Nefesler tutuldu ve gözler Masterchef finalinden çıkacak birinciye kilitlendi. Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu bu gece Masterchef'in birincisi olmak için kıyasıya yarışacak.
Masterchef Türkiye finalinde bu gece dananın kuyruğu kopacak yarışmanın iki iddialı ismi birincilik için kıyasıya yarışacak. Finalde yarışmacılar 3 yemek yapacak ve jürinin beğenisine sunacak.
Dün akşam yayınlanan final öncesi bölümde Barbaros ve Serhat birisi yaratıcılık yemeği olmak üzere 3 farklı yemek yaparak jürinin beğenisi kazandı ve puanları aldı. Barbaros gece sonunda toplam 69 puan alarak geceyi birinci bitirdi.
Basitçe şampiyon olacağım diyerek her fırsatta iddiasını ortaya koyan Serhat ise yaptığı yemekler sonunda toplam 66 puan alarak Barbaros'un 3 puan gerisinde geceyi bitirdi. Bu geceki final gecesinde ise Serhat yarışmaya 3 puan geriden başlayacak.