Master Şef'ten kim elendi? Nalan ve Eda takımı sabote etti işte o anlar

İkinci oyunda çay saati ile yarışan iki takımdan kaybeden yine kırmızı takım oldu. Hamur işlerinin yoğun olduğu yarışmada kırmızı takım tüm ümitlerini Eda ve Nalan'a bağladı. Yarışın sonunda kaybeden kırmızı takım, ortaya çıkan sabotaj itirafları ile sarsıldı.