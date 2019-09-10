Master Şef'ten kim elendi? Kaptan kazık attı eleme potasına onu itti
MasterChef yarışmasında geçen hafta Onur elenmişti, bu hafta kim elenecek final yarışıyla belli oluyor.
TV8 ekranlarının sevilerek izlenen yarışmasının ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin ikinci elemesi bu akşam oynanıyor. Kim elendi sorusunun yanıtını verecek olan elemeye ilk etapta kırmızı takımdan 2 isim kalmıştı.
Mavi takıma yenilen kırmızı takım eleme oyunlarına kalınca bölümünde yarım saat içinde tavuk snitzel, tavuk kanat ve göğüs etinden sarma yapmaları istendi. Bu etabın sonunda da hem dokunulmazlığı kazanan hem de elemeye giden isimler ortaya çıktı.
Dokunulmazlık yarışını Ekin'i yenerek elde eden Mustafa, hem kendini kurtardı hem de elemeye gidecek ilk ismi belirledi. Mustafa'nın söylediği isim Nalan oldu.
Futbol hakemliği yaptığını söyleyen Nalan, eleme adayı olunca ise Mustafa'nın bu kararına tepki gösterdi.