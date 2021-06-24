Masrafı yok kilosu 75 lira! Kırıkkale'de bu işi yapıyor tam emekli ve hanımlarına göre

Hiçbir masrafı olmadan 30-40 gün içerisinde aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Şenses, "Bu işi yapabilmek için en az 3-4 yıllık dut ağaçlarınızın olması lazım. Yeni diktiğiniz bir ağaçsa bir paketteki 20 bin böcek için 30-40 ağaç ancak yetiyor. 20 bin böcek 400 kilograma yakın yaprak tüketiyor. Ortamın ısısının en az 24, en fazla 30 derece olması gerekiyor. Nemin de yüzde 60-70 olması lazım." diye konuştu.