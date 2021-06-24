Masrafı yok kilosu 75 lira! Kırıkkale'de bu işi yapıyor tam emekli ve hanımlarına göre
KIRIKKALE'de emekli öğretim üyesi Ahmet Şenses, ipek böceği yetiştiriciliğine başladı. İlk başta hobi olarak bakılan iş Şenses'in gelir kapısı oldu.
Ahmet Şenses, Gazi Üniversitesinden emekli olduktan sonra hobi olarak ipek böceği yetiştiriciliğine başladı.
Kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrenen Şenses, eşi Naciye Şenses'in de destekleriyle ürettiği kozalardan aile bütçesine katkı sağlıyor.
Ahmet Şenses, ipek böceği yetiştiriciliğinin ev hanımları ile emeklilerin yapabileceği ve ek gelir elde edebileceği güzel bir alan olduğunu söyledi.
Hiçbir masrafı olmadan 30-40 gün içerisinde aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Şenses, "Bu işi yapabilmek için en az 3-4 yıllık dut ağaçlarınızın olması lazım. Yeni diktiğiniz bir ağaçsa bir paketteki 20 bin böcek için 30-40 ağaç ancak yetiyor. 20 bin böcek 400 kilograma yakın yaprak tüketiyor. Ortamın ısısının en az 24, en fazla 30 derece olması gerekiyor. Nemin de yüzde 60-70 olması lazım." diye konuştu.