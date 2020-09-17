Maskesini evde unutan genç kız külodunu yüzüne geçirdi!
YENİ ZELANDA'da radyo sunucusu Haylee Clarke, maskesini evde unutunca iç çamaşırından maske yaptı.
Yeni Zelanda'da yaşayan George FM'de radyo sunucusu 26 yaşındaki Haylee Clarke, maskesini evde unutunca iç çamaşırından maske yaptı. Çektiği video sosyal medyayı sallayınca Clarke, sevincinden çılgına döndü...
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Maskesini evde unutan genç radyocu, çantasını karıştırıp kullanılmamış iç çamaşırı bularak sorunu iç çamaşırını maske olarak kullanmakta buldu.
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"Bu maske mükemmel işe yarıyor, özellikle ince ipleri kulaklarınızın üzerine çekebiliyorsunuz" dedi.
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İş arkadaşları ise, Clarke'ın bu halini görünce şaşkına döndü.
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