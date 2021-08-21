Maskeler indi, vakalar arttı! Elazığ HES uygulamasında kızardı

Ama burada bakıyorsun hiç dikkat edilmiyor. İnsan sağlığı çok önemli. Baktığın zaman insanlara halkın kendisinin tedbir alması lazım. Herkesin aşı olması şart, insanın kendi isteğiyle aşı olması lazım. Ben buraya geldiğim zaman bana haber geldi yetiştiremedim. Ama hemen dönüşte aşımı olmak mecburiyetindeyim. Çünkü orada kimse insanların peşinde gezmiyor, insanlar kendisi istiyor. Yani devlet ne derse oradaki halk devletin arkasında. Ne derse aynısını uyguluyorlar bizde ise bu yok.