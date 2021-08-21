Maskeler indi, vakalar arttı! Elazığ HES uygulamasında kızardı
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızıya dönen Elazığ'da vatandaşlar, alınan kararlara uyulmadığını belirterek aşı olmayanların bir an önce aşılarını yapmaları gerektiklerini ifade etti.
HES uygulamasında kırmızıya dönen Elazığ'da tedirginlik arttı. Vatandaşlar, özellikle kentin işlek caddelerinde kurallara uyulmadığını dile getirdi.
Hollanda’dan memleketi Elazığ’a geldiğini ve vatandaşların alınan kurallara uymadığını belirten Yusuf Çadır, ''Ben Hollanda’dan geliyorum. Türkiye'de maske kuralına uyulmuyor. Hollanda'da insanlar birbirlerine hiç yaklaşmıyor. Orada herkes kendi tedbirini alıyor.
Mesela birden bire yükselince aynı dakikada hemen düşürmesini de biliyorlar, fakat burada o yok. Burada otobüse biniyorsun mesela belirli bir standart koymuşlar orada belirli bir standart koyulduğu zaman adam kendiliğinden binmek istemiyor. 2’nci bir araba gelirse biniyor gelmezse binmez.
Ama burada bakıyorsun hiç dikkat edilmiyor. İnsan sağlığı çok önemli. Baktığın zaman insanlara halkın kendisinin tedbir alması lazım. Herkesin aşı olması şart, insanın kendi isteğiyle aşı olması lazım. Ben buraya geldiğim zaman bana haber geldi yetiştiremedim. Ama hemen dönüşte aşımı olmak mecburiyetindeyim. Çünkü orada kimse insanların peşinde gezmiyor, insanlar kendisi istiyor. Yani devlet ne derse oradaki halk devletin arkasında. Ne derse aynısını uyguluyorlar bizde ise bu yok.