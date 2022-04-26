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Maske yasağı bugün kalkıyor! Okulda, otobüste, uçakta, trende artık maske takmak gerekmeyecek

Maske yasağı bugün kalkıyor! Okulda, otobüste, uçakta, trende artık maske takmak gerekmeyecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısı" dediği toplantı bugün saat 12:00'de gerçekleşiyor. Kapalı alanlarda, okullarda, uçak, otobüs, tren ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu tarihe karışıyor.

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Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu’nun, "en önemli toplantılarından biri” için bugün toplanacağını açıkladı. Toplantıda, koronavirüs salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek ve maske yasakları görüşülecek. Toplantının saati 12:00 olarak açıklandı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanma tarihine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, “Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını bugün yapıyor" dedi.

Adıyaman'dan mesaj verdi: Ben artık tokalaşıyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hafta sonu Adıyaman'da maske takmayıp, vatandaşlarla tokalaşması, öğrencilerle yanak yanağa fotoğraf çektirmesi dikkat çekmişti. Bakan Koca, "Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz" demişti. 

Maske yasağı tarihe karışıyor!
Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde. Bakan Koca'nın son açıklamaları kapalı alanlarda, okullarda, uçak, otobüs, tren ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun kaldırılacağının ilk işareti olarak gösterildi. 

Vaka sayısı 2 bini rakamlarda
Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür de 2 binlerde seyrediyor. Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı. Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak.

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