Maske takmayan başörtülü kadına polis şiddeti infial yarattı!
ALMANYA’nın Wuppertal kentinde polis, maske takmadığı gerekçesiyle başörtülü kadına sert müdahalede bulundu. Kadının minik bebeğinin ağlamasına dahi aldırış etmeyen polislerin şiddet görüntüleri Almanya'da tartışmalara neden oldu.
Almanya'da polis şiddeti olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Wuppertal şehrinde, bebeği ile birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.
Bebeğin ağlamasına aldırış etmediler
Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe taktı. Çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan kadının, bebek arabasındaki bebeği de ağlamaya başladı.
Kötü muameleye devam ettiler
Polis, bebeğin ağlamasını görmezden gelerek, kadına bebeğinin önünde dakikalarca kötü muamele etmeye devam etti.
Olaya Alman vatandaşları tepki gösterdi
Kadının çıktığı diş kliniğinde çalışan bir sağlık personeli, polislere davranışlarının yanlış olduğunu söyleyerek kliniğe geri döndü.