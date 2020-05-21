Maske takmak koronavirüsün yayılımını yüzde 75 azaltıyor
Hong Kong'daki araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hamsterlar arasındaki yayılımını analiz etti. Hayvanların kafesleri maske malzemesi ile örtüldüğünde virüs aktarımının oldukça düştüğü görüldü. Bilim insanları, araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak yüz maskelerinin Kovid-19’a karşı çok etkili olduğunu ve virüs yayılımın yüzde 75’e kadar düşebileceğini söyledi.
Hong Kong Üniversitesinden bilim insanları, maskelerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuğunu analiz etmek için ilginç bir deney yaptı.
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Araştırmacılar, yarısı Kovid-19’la enfekte olan diğer yarısı ise sağlıklı bir grup hamsterı kafeslere yerleştirdi. Kafeslerin bir kısmı maske malzemesi ile örtüldü.
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Farklı senaryolardaki virüs dağılımını inceleyen uzmanlar, hayvanların etrafının tamamen kapandığı durumlarda virüs yayılımının oldukça düştüğünü buldu. Bununla birlikte kafeslerin arasında Kovid-19’lu hamsterların solunum damlacıklarını diğerlerine iletmesi amacıyla bir fan yerleştirildi.
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Deneylerde, farklı materyallerden üretilmiş maske bezlerinin aralarındaki farklar da inceledi.
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