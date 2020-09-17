'Maske aşıdan daha garantili' ABD'de salgınla mücedele eden kurum açıkladı!
Herkes korona için aşının üretilmesini beklerken ABD'den çok ilginç bir açıklama daha geldi. Korona salgınıyla mücadelede en üst kurum olan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) "Yüz maskesi aşıdan daha garantili..." açıklaması yaptı.
Dünya koronavvirüs salgınını bitirmek için üretilecek aşılara kilitlenmişken, peş peşe şaşırtıcı açıklamalar gelmeye başladı. Önce ABD'li bilim adamları, "korona maskelerinin aşı etkisi yaparak bağışıklık sağlayabileceğini" iddia etti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise bu açıklamayı bir adım ileri taşıdı "Yüz maskesi aşıdan daha garantili..."
Dünya koronavirüs salgınında kritik eşiği aşmışken ABD'den virüse karşı en büyük silahımız olan maskelerle ilgili bir açıklama daha geldi. ABD'li bilim insanları geçtiğimiz günlerde Covid-19'dan kurtulmak için taktığımız maskelerin aşı etkisi yaparak bağışıklık sağlayabileceğini iddia etmişti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise bu açıklamayı bir adım ileri taşıdı.
CDC Direktörü Redfield, "Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtlarımız var, hatta şunu bile söyleyebilirim, yüz maskesi aşıdan daha garantili." dedi.