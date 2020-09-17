'Maske aşıdan daha garantili' ABD'de salgınla mücedele eden kurum açıkladı!

Dünya koronavvirüs salgınını bitirmek için üretilecek aşılara kilitlenmişken, peş peşe şaşırtıcı açıklamalar gelmeye başladı. Önce ABD'li bilim adamları, "korona maskelerinin aşı etkisi yaparak bağışıklık sağlayabileceğini" iddia etti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise bu açıklamayı bir adım ileri taşıdı "Yüz maskesi aşıdan daha garantili..."