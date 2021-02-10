Masadaki o detay şaşırttı! Mehmet Ali Erbil eski eşlerini bir araya getirdi
Kaçış sendromu nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil yaptığı paylaşıma olay oldu.
Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Ali Erbil, bir süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor. Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay olmaya devam ediyor.
Ekranların sevilen ismi Mehmet Ali Erbil doğum gününü geleneğiyle olay olmaya devam ediyor.
Erbil, geçtiğimiz yıllarda yeni yaşına eski eşleriyle birlikte girmeyi tercih etmişti. Hatta Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun, fotoğraflarda yan yana gelmemeye özen göstermesi dikkatlerden kaçmamıştı.
Pandemi nedeniyle torunuyla hasret gideremeyen Mehmet Ali Erbil, doğum gününüde de soluğu torununun yanında aldı.