Masa ABD var... Ama gölgesi düşen İsrail

MASA ABD VAR … AMA GÖLGESİ DÜŞEN İSRAİL

Dünya bir kez daha “barış masası” manzarasına hazırlanıyor. Bu manzaranın mimarı Türkiye ve Pakistan.

Barış heyeti, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya gelecek.

ABD ile İran aynı masaya oturacak.

Kulağa umut verici geliyor.

Ama hemen duralım.

Çünkü bu masalar genelde barıştan çok…

Güç dengesinin yeniden yazıldığı yerlerdir.

Şimdi soruyu net soralım:

ABD ile İran anlaşabilir mi?

Evet, anlaşabilir.

Ama mesele anlaşmak değil.

Mesele…

Nasıl anlaşacakları.

Çünkü ortada klasik bir tablo yok.

Bir tarafta “kazanan”, diğer tarafta “kaybeden” yok.

Hatta daha sert söyleyelim:

Bu savaş, alışılmış ezberleri yerle bir etti.

Amerika’nın yenilmezliği tartışmaya açıldı.

İsrail’in dokunulmazlığı vurulamazlığı ciddi şekilde sarsıldı.

Bu iki başlık bile başlı başına bir kırılmadır.



Gelelim asıl düğüm noktasına:

İsrail.

Barışın önündeki en büyük engel.

Çünkü bugün herkes biliyor ki…

ABD’nin dış politikada attığı adımların sınırlarını…

Washington değil,

Tel Aviv çiziyor.

Trump’ın “Büyük Amerika” söylemi var ya…

İşte o büyüklük,

başkasının güvenlik ajandasına göre hareket ediyorsa,

orada durup düşünmek gerekir.

ABD ne istiyor?

İran’ın “anahtarını”.

Yani kontrolünü.

Yani sınırlanmasını.

Yani dizginlenmesini.

Ama ortada bir problem var:

Bunu talep edecek bir askeri veya siyasi üstünlüğü söz konusu değil.

Hürmüz Boğazı’nda yaşananlar…

Sadece bir askeri tablo değil.

Aynı zamanda büyük Amerikan rüyasının boğulduğu yerdir.

İran cephesine bakalım.

Daha net.

Daha somut.

Daha “devlet aklına” uygun talepler:

Savaş tazminatı

Ekonomik yaptırımların kaldırılması

Saldırının resmen kabul edilmesi

İlerleyen zamanlarda bir daha vurulmama garantisi

Bunlar “ideolojik slogan” değil.

Bunlar…

Masaya güçlü oturan bir ülkenin maddeleri.

Ve en kritik detay:

İran, ABD ile daha önce iki kez masaya oturdu.

İkisinde de sonuç?

Güvensizlik.

İhanet…

O nedenle İran masaya sadece diplomasiyle değil…

tecrübeyle oturuyor.

Son tabloyu şöyle özetleyelim:

ABD masaya…

Gücünü tartışmalı hale getirmiş bir ülke olarak geliyor.

İran masaya…

Saldırıya uğramış ama yıkılmamış bir ülke olarak geliyor.

İsrail ise…

Masada görünmese de sandalyelerin yerini belirleyen baş aktör.

Barış olur mu?

Olabilir.

Ama o barış…

Eşitler arasında mı olur,

yoksa dayatılan bir metin mi olur?

İşte bütün mesele bu.