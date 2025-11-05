BIST 10.915
Martı yeni hizmeti Martı Kurye'yi duyurdu

Martı yeni hizmeti Martı Kurye'yi duyurdu

Martı, yeni hizmeti Martı Kurye ile birey ve işletmelerin şehir içindeki gönderilerine araba ve motosiklet seçenekleriyle pratik çözümler sunmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk etapta İstanbul'da pilot olarak kullanıma açılan Martı Kurye'nin, kullanıcı deneyimi ve operasyonel süreçlerin değerlendirilmesinin ardından bütün şehirlerde hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, şehir yaşamını kolaylaştıran, yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen çözümler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Öktem, Martı Kurye'nin de kullanıcıların günlük hayatındaki teslimat ihtiyaçlarını hızlı ve çevreci biçimde karşılamak için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz, Türkiye'nin her şehrine uzanan milli bir teslimat ağı kurarak yerli teknoloji gücünü şehir içi lojistiğe taşımak." ifadelerini kullandı.

