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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve memur emeklisine zam farkı hakkı doğdu

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve memur emeklisine zam farkı hakkı doğdu

Mart enflasyonuyla birlikte memurlara ve memur emeklilerine zam farkı hakkı doğdu. Enflasyon ilk 3 ayda yüzde 3,71 olurken, toplu sözleşmede belirlenen yüzde 3'lük zammın şimdiden üzerine çıktı.

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve memur emeklisine zam farkı hakkı doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de yüzde 1,08 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 16,19 oldu.

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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve memur emeklisine zam farkı hakkı doğdu

TÜFE’de 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve memur emeklisine zam farkı hakkı doğdu

İlk 3 aylık verilere göre memur enflasyon zammı da belli oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. 

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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve memur emeklisine zam farkı hakkı doğdu

NTVHaber'in haberine göre İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oldu. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

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