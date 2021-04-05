Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve memur emeklisine zam farkı hakkı doğdu

TÜFE’de 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.