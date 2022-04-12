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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! ABD'de enflasyon rakamları 40 yılın rekorunu kırdı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! ABD'de enflasyon rakamları 40 yılın rekorunu kırdı

ABD'de mart ayında enflasyonda Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri izlendi. Ülkede mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti. Böylelikle 40 yıllık zirve yenilenmiş oldu.

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Piyasaların merakla beklediği ABD'nin mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi.

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