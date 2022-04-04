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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 20 yılın rekoru kırıldı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 20 yılın rekoru kırıldı

TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklanıyor. Aylık enflasyonun yüzde 5.34, yıllık enflasyonun ise yüzde 60'ın üzerinde çıkması bekleniyor.

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Türk iye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da açıklayacak. Aylık enflasyonun yüzde 5'in üzerinde, yıllık enflasyonun ise yüzde 60'ın üzerinde çıkması beklenirken, İslam Memiş, "Yüksek enflasyona alışın" uyarısı yaptı. 

Şubat ayında yıllık enflasyon TL'deki birikimli değer kaybının etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde beklentilerin de üzerinde yüzde 54,44'e yükselmişti. Öncü göstergeler enflasyonda yükselişe işaret ederken, piyasa katılımcıları da Mart ayında enflasyonun yeni zirveye çıkacağını öngördü.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği enflasyon anketinde 23 kurumun medyan beklentisi Mart ayında tüketici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,4 artması yönünde oluştu. Katılımcılar bir önceki aya göre artışın ise yüzde 5,6 olacağını öngördü.

Ankette yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 20 kurumun beklentisi yüzde 45'lik artış öngörüsüne işaret etti. Şubat dönemi anketinde yıl sonu beklentisi yüzde 35 seviyesindeydi. TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,2 Hazine'nin ise yüzde 24 seviyesinde.

Anadolu Ajansı Finans'ın anketine katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon yüksek kalacak buna alışın! İşte 3 korunma yolu

Enflasyonun yıl boyunca yüksek kalacağını belirten İslam Memiş, enflasyondan korunmak için 3 şey yapılmasını önerdi...
- Birincisi, yüzde 60'ın üzerinde bir enflasyon olacak. Bunu kabullenin.
- Kendi paranızı enflasyona karşı korumak için enflasyonun olduğu her yerde altın ve gümüş gibi madenler daha çok koruyucu olduğu için bu tarafa yönelmenizde daha büyür bir avantaj olacaktır, bu da ikincisi.
- Üçüncüsü ise Nisan ayındaki bu barış hikayesini yazanların rehavetine kapılmadan hazırlığınızı yapmanız gerekiyor.

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