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Marsilya Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Marsilya Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa ekibi Olimpik Marsilya'ya konuk oluyor. Lazio'yu eli boş gönderen ve 3 puanla liderlik koltuğunda oturan Aslan, Cengiz Ünder'li rakibini de devirip yoluna fire vermeden devam etmeyi hedefliyor. Peki; Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ikinci haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımına konuk oluyor. Veledrom Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Polonya'dan Pawel Raczkowski yönetecek ve karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor. Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Marsilya - Galatasaray

Marsilya: Lopez, Saliba, Balerdi, Peres, Rongier, Gueye, Guendouzi, Gerson, Cengiz, Dieng, Payet

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau Morutan, Kerem, Diagne

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