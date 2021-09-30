Marsilya Galatasaray maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa ekibi Olimpik Marsilya'ya konuk oluyor. Lazio'yu eli boş gönderen ve 3 puanla liderlik koltuğunda oturan Aslan, Cengiz Ünder'li rakibini de devirip yoluna fire vermeden devam etmeyi hedefliyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ikinci haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımına konuk oluyor. Veledrom Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı Polonya'dan Pawel Raczkowski yönetiyor ve karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

Marsilya: 0 - 0 :Galatasaray

(İlk yarı oynanıyor)

27' Aldığı kısa pasla topla ilerleyen Amine Harit hızla ceza sahası içine girip kaleye şutunu göndermek istedi ancak top savunma oyuncularına çarpıp taca gitti.

20' Sacha Boey'in kısa pasıyla topla buluşan Patrick Van Aanholt ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi ancak top savunma oyuncularından geri döndü.

18' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Olimpiu Morutan ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen takım arkadaşı altıpas önüne çevirdi. Savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında bu topu takip eden Patrick Van Aanholt gelişine şutunu gönderdi ancak top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

9' DİREK Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Cengiz Ünder ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Taylan Antalyalı'nın ters kafa vuruşunda kaleye yönelen top üst direğe çarpıp kornere gitti.

Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz, Harit, Dieng, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil