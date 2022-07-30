Marmaris'te yanan otelin odaları görüntülendi!
Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde çam ağacının dalının koparak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonrası tellerin birbirine teması ile başlayan orman yangını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Otelcilik ve Uygulama Oteline sıçramıştı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Otelcilik ve Uygulama Oteline sıçramıştı. Yanan otelin odaları böyle görüntülendi...
Yangının çıkışından 10 dakika sonrası rüzgarın da şiddeti ile otelin üst bölümündeki ormanlık alana sıçrayan alevler otelin 7’inci katının çatısını tutuşturdu. Otelde bulunan müşteriler otel görevlilerinin uyarısı ile 5 dakika içinde tahliye edildi.
Alevlerin üst kattaki toplantı salonunu balkonundaki ahşap yapılara ulaşması üzerine otel görevlileri ellerinde yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Havadan uçak ve helikopterlerin otel bölgesine yoğun sorti sonucu su atması ve itfaiye ile orman arazözlerinin otelin 7’inci katına ulaşmasının ardından otelin sadece 7’inci katındaki toplantı salonu ve hemen altında bulunan oda tamamen yandı.
MSKÜ Marmaris Otelcilik ve Meslek Yüksekokulu uygulama otelinin çevresi yoğun çalışmalar sonrası tamamen alevlerden temizlendi. Otel ve yanan yaklaşık 2 hektarlık alanda orman ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.