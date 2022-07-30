Marmaris'te yanan otelin odaları görüntülendi!

Alevlerin üst kattaki toplantı salonunu balkonundaki ahşap yapılara ulaşması üzerine otel görevlileri ellerinde yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Havadan uçak ve helikopterlerin otel bölgesine yoğun sorti sonucu su atması ve itfaiye ile orman arazözlerinin otelin 7’inci katına ulaşmasının ardından otelin sadece 7’inci katındaki toplantı salonu ve hemen altında bulunan oda tamamen yandı.