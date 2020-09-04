Marmaris’te ruhsatsız otel mühürlendi turistler başka otellere yerleştirildi

Otel yetkilileri ruhsat beyan edemeyince rutin kontrollerini yapan ekipler belediye ekiplerine bildirimde bulundu. Yapılan incelemede otelin belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zaten mühürlü olduğu ve TAPDK belgesinin bulunmadığı öğrenildi.