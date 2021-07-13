Marmaris'te ev yaptıran Şahan' Gökbakar'a 'Özel mülktür girilmez' tabelası şoku!

MUĞLA Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden komedyen Şahan Gökbakar'ı şoke eden karar... Marmaris'teki koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası asmasıyla ilgili başlatılan incelemenin sonucunda İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için de Büyükşehir Belediyesi'ne tutanak gönderildiği ve yıkım başlatılacağı öğrenildi.