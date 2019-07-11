Marmaris'te 5 koyu imece usulü ile pırıl pırıl yaptılar

Marmaris'te 5 koyu imece usulü ile pırıl pırıl yaptılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Temiz çevre için siz de el verin' sloganı ile düzenlenen etkinlikte otel personeli, tatilci ve belediye ekipleri tarafından 5 koyda imece usulü temizlik çalışması yapılıp, çöpler toplandı.

Marmaris'te 5 koyu imece usulü ile pırıl pırıl yaptılar - Sayfa 1

Marmaris'e 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Turgut Mahallesi'ndeki 5 koyda, Marmaris Belediyesi öncülüğünde 'Temiz çevre için siz de el verin' sloganı ile temzlik çalışması yapıldı. 

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Marmaris'te 5 koyu imece usulü ile pırıl pırıl yaptılar - Sayfa 2

Temizlik çalışmasına 5 yıldızlı bir otelin çalışanları, otelde konaklayan tatilciler ve belediye personeli katıldı.

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Marmaris'te 5 koyu imece usulü ile pırıl pırıl yaptılar - Sayfa 3

Sabah saatlerinde yaklaşık 200 kişi, 5 koyda eş zamanlı olarak temizliğe başladı.

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Marmaris'te 5 koyu imece usulü ile pırıl pırıl yaptılar - Sayfa 4

 Temizlik çalışmasında yat ve kamp malzemeleri, plastik ve metal atıklar, cam ve plastik şişeler ile otomobil lastigi gibi çok sayıda atık toplandı. 

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