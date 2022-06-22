Marmaris yanıyor! Evler boşaltıldı havadan müdahale başladı! Sabotaj ihtimali yükseliyor

Marmaris’in Amazon Koyu’nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat dün akşam 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken alevler Otluk Koyu istikametine hızla ilerledi. Yangına ilk anda helikopter ve uçaklarla müdahale edilirken havanın kararmasıyla havadan müdahale kesildi. Yangın gece boyu sürerken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerleri boşaltılırken, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.