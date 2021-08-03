Marmaris yangınını Instagram'dan canlı yayın yapan Şahan Gökbakar'dan yetkililere çağrı
MARMARİS YANGINI son durumu an be an tüm detaylarıyla Instagram'dan açtığı canlı yayınlarla aktaran ünlü komedyen Şahan Gökbakar'evine kadar yaklaşan alevleri canlı yayında izletti. 2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarısında bulundu.
MARMARİS yangınında alevler ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine kadar yaklaştı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Şelale mevkisinde devam eden yangınları 3 gündür yerinde takip ediyor. Gökbakar'ın yaptığı canlı yayınlarda havadan müdahalenin yetersizliğinden yakınması sonrası bölgeye 3 helikopter gönderilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştı.2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarıları yaptı. Müdahalenin yetersiz kalmasıyla yangın büyüdü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ünlü komedyen, "Göze göre göre yola atladı, mahşer yerine döndü. Buraya acil müdahale lazım. Buraya havadan müdahale şart. Burada insanların hepsi çaresiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’yiz bu kadar olmasın ya. Rica ediyorum. 2-3 uçak burayı söndürür ama buralar yanacak" diye isyan etti.
“Göz göre göre yangın büyüdü”
Muğla'da 5 gündür yangınlar devam ediyor. Marmaris, Köyceğiz ve Milas'taki yangınlar kontrol altına alınamadı. Marmaris'teki yangından ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar de etkilendi. Alevler Gökbakar’ın yerleşim yerine yakınlaştı. Şahan Gökbakar da söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgedeki söndürme çalışmalarının yetersizliğine dikkat çeken Gökbakar, “Göz göre göre yangın büyüdü” dedi, o anları saniye saniye görüntüledi.
"Burada evleri olanlar perişan durumda"
Geçtiğimiz gün Marmaris’te yangın bölgesinden canlı yayın yapan Gökbakar, “Marmaris'te Turgut Şelale bölgesi önündeyim. Burası şu anda yanıyor. Bayır köyü tamamen yanmış durumda. Evler kurtulmuş ama belki 2-3 tanesi kötü durumda. Burada evleri olanlar perişan durumda. Şelale bölgesi 2-3 gündür yanıyor. Buraya sadece dün öğleden sonra saatlerinde bir helikopter geldi. 6-7 defa su döktü. Birazcık soğudu ortam ama burada yangın devam ediyor. Maalesef İçmeler ve Armutalan tarafında çok büyük bir yangın olduğu için ilk müdahale hep o tarafa yapıldı. Ancak burada da müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor” diyerek yetkililerden yardım istedi.
İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN CANLI YAYINDA YETKİLİLERE SESLENDİRDİĞİ VE YANGIN BÖLGELERİNİ ÇEKTİĞİ O VİDEO
Canlı yayında seslendi
Müdahale gelmeyince Gökbakar, söndürme çalışmalarına bölge halkıyla birlikte katıldı. O anlarda ünlü komedyen, “Ben bugün sabah itibarıyla buraya yangın topu denen bir malzeme bulup getirttim koli koli. Biz sabah burada yanan ufak tefek ateşlere, buradaki halkla beraber müdahale ettik ve buraları söndürdük. Soğutma olmadığı için, herhangi bir havadan müdahale buraya yapılmadığı için söndürülen yerler için için yanıp rüzgarın ve sıcağın etkisiyle tekrar alev alıyor. Burada itfaiye de yok. Müdahale edilmezse büyüyecek. Bir önceki yayını bitirdikten sonra buraya bir helikopter geldi. Bir kere su boşaltıp gitti. Sabah bizim söndürdüğümüz yer tekrar alevlendi. Ben kimsenin kötü niyetli hareket etmediğini düşünüyorum ama yeterli olmadığı için buralar böyle” uyarılarında bulundu.