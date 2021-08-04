Marmaris yangınını canlı yayınlayan Şahan Gökbakar'a suçlama: Malının derdindesin!
MARMARİS'te orman yangınını sık sık Instagram'dan canlı yayınlayan ve yangın bölgelerini drone ile görüntüleyerek yetkililerden yardım isteyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ı 'malının derdine düşmekle' suçladılar.
MARMARİS yangınında ünlü komedyen Şahan Gökbakar sık sık canlı yayın açıyor, Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Şelale mevkisinde devam eden yangınları 4 gündür yerinde takip ediyor. Yaptığı canlı yayınlarla yangın söndürme helikopterlerinin Marmaris'te alevlerin yükseldiği noktaya gelmesini sağlayan Şahan Gökbakar, yardım çığlıklarını sürdürüyor. Bu kez botuyla denizin ortasına açılan Gökbakar, konuşmalarını sürdürdüğü sırada çevreden kendisine, "Ölüyoruz Şahan, yardım et!" şeklinde çağrıda bulunan vatandaşları da kayda aldı. Ünlü komedyen, "Ben daha ne yapayım? Vallahi şimdi sinirimden ağlayacağım. Bakın, ben canlı yayındayken onların bağırışını da duyurmuş olayım." dedi Sık sık kişisel Instagram hesabı üzerinden canlı yayın açarak yangını takipçilerine izleten Şahan Gökbakar'a, sosyal medyada "mülkünün derdine düşmüş" eleştirisi yapılınca ünlü şovmen küplere bindi.
Gökbakar, gelen eleştirilere Instagram’ından yanıt verdi:
"Evimin yandığını görmek isteyenler için de, o gün geldiğinde..."
“Yangın çıktığında eşimle İstanbul’daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım. Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim.”
"Ölüyoruz Şahan kurtar bizi"
Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 8'inci gününde. Marmaris'teki orman yangını tüm hızıyla sürürken Şahan Gökbakar, evine kadar yaklaşan alevleri canlı yayında izletti. Şahan Gökbakar, arkadan gelen "Ölüyoruz Şahan kurtar bizi" haykırışları karşısında donakaldı. 2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarısında bulundu.
ŞAHAN'IN CANLI YAYININDA, VATANDAŞLARDAN 'ÖLÜYORUZ KURTAR BİZİ' HAYKIRIŞLARI
Gökbakar: Biz Türkiye Cumhuriyeti’yiz
Şahan Gökbakar'ın yaptığı canlı yayınlarda havadan müdahalenin yetersizliğinden yakınması sonrası bölgeye 3 helikopter gönderilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştı. 2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarıları yaptı.