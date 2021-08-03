Marmaris yangınından canlı yayın yapan Şahan Gökbakar'a yalvardılar: Ölüyoruz kurtar bizi
MARMARİS YANGINI son durumu an be an tüm detaylarıyla Instagram'dan açtığı canlı yayınlarla aktaran ünlü komedyen Şahan Gökbakar, evine kadar yaklaşan alevleri canlı yayında izletirken arkadan gelen "Ölüyoruz Şahan kurtar bizi" haykırışları karşısında donakaldı. 2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarısında bulundu.
MARMARİS yangınında alevler ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine kadar yaklaştı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Şelale mevkisinde devam eden yangınları 3 gündür yerinde takip ediyor. Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 7'nci gününde. Yaptığı canlı yayınlarla yangın söndürme helikopterlerinin Marmaris'te alevlerin yükseldiği noktaya gelmesini sağlayan Şahan Gökbakar, yardım çığlıklarını sürdürüyor. Bu kez botuyla denizin ortasına açılan Gökbakar, konuşmalarını sürdürdüğü sırada çevreden kendisine, "Ölüyoruz Şahan, yardım et!" şeklinde çağrıda bulunan vatandaşları da kayda aldı. Ünlü komedyen, "Ben daha ne yapayım? Vallahi şimdi sinirimden ağlayacağım. Bakın, ben canlı yayındayken onların bağırışını da duyurmuş olayım." dedi
Gökbakar: Biz Türkiye Cumhuriyeti’yiz bu kadar olmasın ya! Rica ediyorum
yaptığı canlı yayınlarda havadan müdahalenin yetersizliğinden yakınması sonrası bölgeye 3 helikopter gönderilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştı.2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarıları yaptı. Müdahalenin yetersiz kalmasıyla yangın büyüdü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ünlü komedyen, "Göze göre göre yola atladı, mahşer yerine döndü. Buraya acil müdahale lazım. Buraya havadan müdahale şart. Burada insanların hepsi çaresiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’yiz bu kadar olmasın ya. Rica ediyorum. 2-3 uçak burayı söndürür ama buralar yanacak" diye isyan etti.
“Göz göre göre yangın büyüdü”
Muğla'da 5 gündür yangınlar devam ediyor. Marmaris, Köyceğiz ve Milas'taki yangınlar kontrol altına alınamadı. Marmaris'teki yangından ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar de etkilendi. Alevler Gökbakar’ın yerleşim yerine yakınlaştı. Şahan Gökbakar da söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgedeki söndürme çalışmalarının yetersizliğine dikkat çeken Gökbakar, “Göz göre göre yangın büyüdü” dedi, o anları saniye saniye görüntüledi.
"Burada evleri olanlar perişan durumda"
Geçtiğimiz gün Marmaris’te yangın bölgesinden canlı yayın yapan Gökbakar, “Marmaris'te Turgut Şelale bölgesi önündeyim. Burası şu anda yanıyor. Bayır köyü tamamen yanmış durumda. Evler kurtulmuş ama belki 2-3 tanesi kötü durumda. Burada evleri olanlar perişan durumda. Şelale bölgesi 2-3 gündür yanıyor. Buraya sadece dün öğleden sonra saatlerinde bir helikopter geldi. 6-7 defa su döktü. Birazcık soğudu ortam ama burada yangın devam ediyor. Maalesef İçmeler ve Armutalan tarafında çok büyük bir yangın olduğu için ilk müdahale hep o tarafa yapıldı. Ancak burada da müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor” diyerek yetkililerden yardım istedi.
İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN CANLI YAYINDA YETKİLİLERE SESLENDİRDİĞİ VE YANGIN BÖLGELERİNİ ÇEKTİĞİ O VİDEO