Marmaris yangınından canlı yayın yapan Şahan Gökbakar'a yalvardılar: Ölüyoruz kurtar bizi

"Burada evleri olanlar perişan durumda"

Geçtiğimiz gün Marmaris’te yangın bölgesinden canlı yayın yapan Gökbakar, “Marmaris'te Turgut Şelale bölgesi önündeyim. Burası şu anda yanıyor. Bayır köyü tamamen yanmış durumda. Evler kurtulmuş ama belki 2-3 tanesi kötü durumda. Burada evleri olanlar perişan durumda. Şelale bölgesi 2-3 gündür yanıyor. Buraya sadece dün öğleden sonra saatlerinde bir helikopter geldi. 6-7 defa su döktü. Birazcık soğudu ortam ama burada yangın devam ediyor. Maalesef İçmeler ve Armutalan tarafında çok büyük bir yangın olduğu için ilk müdahale hep o tarafa yapıldı. Ancak burada da müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor” diyerek yetkililerden yardım istedi.

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN CANLI YAYINDA YETKİLİLERE SESLENDİRDİĞİ VE YANGIN BÖLGELERİNİ ÇEKTİĞİ O VİDEO