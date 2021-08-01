Marmaris yangını tweetiyle rezil oldu! Aldığı yanıtla Demet Akalın çark etti.
Tweetleriyle sık sık gündeme gelen Demet Akalın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren yangınla ilgili attığı tweet sosyal medyada olay oldu.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan yangınlardan dolayı birçok ilçede ciddi kayıplar meydana gelmeye başladı. Peş peşe başlayan orman yangınları için Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Akalın, çeşitli bölgelerdeki yangınlarla ilgili Azerbaycan'a sitem dolu sözler sarf etti.
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Akalın "Azarbeycan yangın uçağı gönderdi mi? Marmaris çok kötü" ifadelerinin yer aldığı tweeti paylaştı.
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Akalın'ın paylaşımına sinirlenen bir Azerbaycanlı vatandaşın cevabı olay oldu.
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