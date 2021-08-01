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Marmaris yangını tweetiyle rezil oldu! Aldığı yanıtla Demet Akalın çark etti.

Marmaris yangını tweetiyle rezil oldu! Aldığı yanıtla Demet Akalın çark etti.

Tweetleriyle sık sık gündeme gelen Demet Akalın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren yangınla ilgili attığı tweet sosyal medyada olay oldu.

Marmaris yangını tweetiyle rezil oldu! Aldığı yanıtla Demet Akalın çark etti.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan yangınlardan dolayı birçok ilçede ciddi kayıplar meydana gelmeye başladı. Peş peşe başlayan orman yangınları için Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

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Marmaris yangını tweetiyle rezil oldu! Aldığı yanıtla Demet Akalın çark etti.

Akalın, çeşitli bölgelerdeki yangınlarla ilgili Azerbaycan'a sitem dolu sözler sarf etti.

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Marmaris yangını tweetiyle rezil oldu! Aldığı yanıtla Demet Akalın çark etti.

Akalın "Azarbeycan yangın uçağı gönderdi mi? Marmaris çok kötü" ifadelerinin yer aldığı tweeti paylaştı.

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Marmaris yangını tweetiyle rezil oldu! Aldığı yanıtla Demet Akalın çark etti.

Akalın'ın paylaşımına sinirlenen bir Azerbaycanlı vatandaşın cevabı olay oldu.

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