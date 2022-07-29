Marmaris orman yangınının 1'inci yılında yine yangın çıktı yerleşim yerlerine ulaştı otele sıçradı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerine yaklaştığı belirtildi. Rüzgarın şiddetli ilerlediği yangında bir vatandaş otelin yandığını bildirdi.

Abone ol

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 29 Temmuz’da başlayan ormanın yangınının yıl dönümünde İçmeler Mahallesi'nde orman yangını çıktı,

Marmaris İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda trafodan kaynaklığı tahmin edilen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü. Yangında bir villanın da zarar gördüğü ilk gelen bilgiler arasında...

Otelin uygulama oteli olduğu içerdekilerin tahliye edildiği yetkililer tarafından açıklandı. Bölgedeki tatilcilerin kendi imkanlarıyla güvenli noktalara geçmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.

Geçtiğimiz yıl 29 Temmuz'da başlamıştı Tam bir yıl oldu 9 bin hektar kül oldu

Türkiye’de yakın tarihin belki de en büyük orman yangınlarının yaşandığı 2021 yılında önce Antalya, ardından Muğla’da peş peşe çıkan orman yangınlarının üzerinden bir yıl geçti. Muğla’da geçen yıl 29 Temmuz’da başlayan ve 12 Ağustos’ta sona eren 7 ilçede 60 bin hektar alanın yandığı yangınların birinci yılında toprak tekrar yeşil filizlerle kendini yeniliyor