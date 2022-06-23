Marmaris orman yangını devam ediyor! Hava yüzünden alevler büyüdü bugün nasıl olacak? İşte son durum
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Hava durumundan ise bugünle ilgili uyarılar geldi.
Havaların ısınmasıyla birlikte kabus geri döndü ve orman yangınları başladı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İşte yangın bölgesinde gün gün yaşanan son gelişmeler ve yapılan açıklamalar...
Yangına gece boyu karadan müdahale yapıldı. Bu sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.
Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris’te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.
OGM'den bu sabah açıklama geldi
Orman Genel Müdürlüğü, Marmaris'te devam eden orman yangınına toplan 2 bin 604 personelin, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç ile müdahale edildiğini bildirdi.