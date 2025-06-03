Marmaray'daki darp edilen baba olayının öncesi ortaya çıktı meğer...

İstanbul'da Marmaray'da Deniz Eroğlu adlı kişinin çocuklarının önünde yumruklu saldırıya uğramasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olay sırasında Eroğlu tarafından hakarete maruz kaldığını iddia eden 18 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadın şikayetçi oldu.

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Marmaray'da Deniz Eroğlu adlı kişi çocuklarının gözü önünde darp edilmişti. Öncesi var denilerek ortaya atılan iddia ise milyonları ikiye böldü. Olayların merkezindeki 18 yaşındaki genç kadın da 'hakarete maruz kaldım, ağlatıldım' gerekçesiyle Eroğlu'ndan şikayetçi oldu.

Show Haber'den Oya Nur Kaya'nın haberine göre, Marmaray'ın Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki kişi arasında çıkan tartışma, sözlü atışmadan sonra kavgaya dönüştü.

Yumrukların havada uçuştuğu olayda, taraflardan biri diğerine fiziksel saldırıda bulunurken, o anlara tanık olan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, iki kişinin kavgasına daha sonra üçüncü bir kişinin de dahil olduğu dikkat çekti. Şiddet olayının ortasında kalan küçük çocuklar panik içinde ağlarken, taraflar trenin dışında da kavga etmeyi sürdürdü.

"ÖNCESİNDE OLANLARI ANLATMAK GEREKİYOR"

Marmaray'daki yumruklu kavgayı görüntüleyen gazeteci Fuat Kozluklu da, olayın öncesini anlattı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşananları aktaran Kozluklu şu ifadelere yer verdi:

"Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor. İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı’dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, 'niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi' diyerek çıkıştı. Genç kız 'affedersiniz' karşılığını verdi, özür diledi. Oysa vagona biniş kapısının ortasından rahatlıkla girilebiliyordu.

Burnu kırılan beyefendi vagona bindikten ve kapılar kapandıktan sonra söylenmeye devam etti. Dakikalarca sürdü bu durum. Sanırım 5-6 dakika... Kapıda duran hanımefendi de ağlamaya başladı. Bunu gören yolcular adama 'yeter yahu susun, kapatın konuyu' diye uyarıda bulundu. Ne yazık ki çocuklarının elini tutan adam susmadı, söylenmeye devam etti. Olayın müştekisi durumuna düşen iki kişi de ağlayan genç kızın durumundan hareketle 'yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be' gibi sözlerle adama doğru yürüdü. Ben de cep telefonumun kamerasını açıp kayda başladım. Tutuklanan kişi, çocuklu babaya Marmaray durağa yaklaştığı sırada 'çık dışarı' dedi ve yumruk atıp vagondan indi. Marmaray hareket etti. Diğer genç de söylenerek burnu kırılan adama yanaştı ve onu ittirdi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indi."

"Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız"

Türkiye'nin konuştuğu olayda Zehra A.'nın ifadesine ulaşıldı.Deniz E.'nin Marmaray'a binerken tartıştığı Zehra A.'nın emniyette verdiği ifadesinde, "Trene binerken bana 'çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak' gibi şeyler söyledi ve trene bindi. Ben kendisine 'abi özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Hemen arkamda, çok yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek 'Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız' dedi. Hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için 'ya sabır, ya selamet' dedim. Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım" dedi.