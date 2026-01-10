BIST 12.201
GÜNCEL

Marmaray ve metroya maç ayarı! Bugün bu duraklar kapanacak!

Marmaray ve metroya maç ayarı! Bugün bu duraklar kapanacak!

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçı öncesi İstanbul Valiliği güvenlik önlemleri kapsamında metro ve Marmaray durakları için kapatılması kararı verdi. Marmaray 14.00'ten itibaren metro ise 15.00 itibarıyla belirlenen duraklarda işletmeye kapalı olacak.

Bu akşam 18.45'te oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe 2025 Türkiye Süper Kupa Final maçı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla metro ve Marmaray hatlarında kısıtlamaya gidildi.

METRO VE MARMARAY 10 OCAK KAPALI DURAKLAR

Güvenlik tedbirleri gereğince M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı 15.00 ve 00.00 saatleri arasında kapalı olacak. Marmaray ise saat 14.00-18.00 arasında Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları ile Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları yolcu iniş ve binişine kapatılacağı duyuruldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE BULUŞMA NOKTALARI AYRILDI

M9 Metro Hattı güzergahında Ataköy ve Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT seferleri yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Galatasaray taraftarı için M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nın İkitelli Sanayi İstasyonu buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M3 Hattı'nın İkitelli Sanayi İstasyonu'nda yapılacak bilet kontrolünün ardından M9 İkitelli Sanayi İstasyonu'na aktarma yaparak ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırılacaktır. Fenerbahçe taraftarları için M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Ataköy ve Yenibosna istasyonları buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M9 Hattı'nın Ataköy ve Yenibosna istasyonlarında yapılacak bilet kontrolünün ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırılacaktır."

İETT EK SEFERLER DÜZENLEYECEK

Öte yandan İETT, bölgede hizmet veren 304 mevcut sefere ilave olarak 250 ek sefer planlaması yapıldığını, metrobüs hattında da 200 ek seferin hizmete sunulacağını bildirdi.

