Marmara'da kar alarmı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı
Türkiye'nin batı kesimleri yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı beklenirken, öğle saatlerinden itibaren İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış etkili olacak. 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bu illerde yaşayan vatandaşların sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nüm son hava durumu değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak Marmara'da kar yağışı ve kuvvetli yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sarı kodla uyarılan iller:
İstanbul
Edirne (kar ve karla karışık yağmur)
Kırklareli (kar ve karla karışık yağmur)
Tekirdağ (kar ve karla karışık yağmur)
Kocaeli
Yalova
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
İzmir
Manisa
Aydın