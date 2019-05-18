Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor - Sayfa 1

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

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Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor - Sayfa 2

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

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Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor - Sayfa 3

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor - Sayfa 4

Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya) kuvvetli olması, pus ve yer yer sis bekleniyor.

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