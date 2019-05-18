Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.
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Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
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Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya) kuvvetli olması, pus ve yer yer sis bekleniyor.
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