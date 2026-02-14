BIST 14.181
Marmara ve Ege için kritik uyarı! Rüzgar ve fırtınaya dikkat

Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Marmara ve Ege için kritik uyarı! Rüzgar ve fırtınaya dikkat - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege için kritik uyarı! Rüzgar ve fırtınaya dikkat - Resim: 2

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara ve Ege için kritik uyarı! Rüzgar ve fırtınaya dikkat - Resim: 3
Marmara ve Ege için kritik uyarı! Rüzgar ve fırtınaya dikkat - Resim: 4
