Marmara Gölü ürkütücü boyutlarda çekildi! 'Kuş cenneti' kara kara düşündürüyor
'Kuş Cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü Manisalı vatandaşı endişelendiriyor. Gölün en derin noktası 40 santimetreye kadar geriledi. Suyun çekilmesiyle birlikte balıkçılıktan geçinen 2 bin kişi de, kara kara düşünmeye başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen, ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Manisa'daki Marmara Gölü'nde kuraklık tehlikeli boyutlara ulaştı.
Derinlik 40 santimetre: Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu, Kemerdamları, Yeniköy, Pazarköy, Gölmarmara mahalleleri ile Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler ile Saruhanlı ilçesine bağlı Kılcanlar mahallelerindeki 2 bin vatandaşın geçim kaynağı olan göl, 500 metre içeri çekilirken, gölün en derin yeri 40 santimetreye kadar düştü.
Kuruma noktasına gelen gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitme noktasına geldi. Tehlike çanlarının çalınmaya başladığı gölün durumu bölge halkını da endişelendiriyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, göldeki suyun bitmek üzere olduğunu belirtip, yeniden canlandırılması için yetkililerden destek istedi.
Suyu kuraklık nedeniyle bitmek üzere olan gölün yeniden canlanması için yetkililerden destek isteyen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Maalesef göldeki suyumuz bitmek üzere. 10 ton suyumuz kaldı. Bundan 2, 3 ay önce suyun derinliği 80 santimetreye kadar düşmüştü fakat şu an gölümüzün en derin yeri 40 santimetreyi geçmiyor. Bu gölümüzün en büyük özelliği de tarımsal sulamada kullanılıyor." dedi.