Marmara Gölü ürkütücü boyutlarda çekildi! 'Kuş cenneti' kara kara düşündürüyor

Suyu kuraklık nedeniyle bitmek üzere olan gölün yeniden canlanması için yetkililerden destek isteyen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Maalesef göldeki suyumuz bitmek üzere. 10 ton suyumuz kaldı. Bundan 2, 3 ay önce suyun derinliği 80 santimetreye kadar düşmüştü fakat şu an gölümüzün en derin yeri 40 santimetreyi geçmiyor. Bu gölümüzün en büyük özelliği de tarımsal sulamada kullanılıyor." dedi.