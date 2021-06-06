Marmara Denizi'nin kurtuluş reçetesi! İşte 4 maddede deniz salyasını bitirme yöntemi
TÜRKİYE, aylardır Marmara’yı saran deniz salyasını (müsilaj) konuşuyor. Peki bu salyadan kurtulmak mümkün mü, nasıl temizlenecek? “Hiçbir şey için geç değil” diyen İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, 4 maddelik kurtuluş reçetesini açıkladı...
Marmara Denizi’nde aylardır etkisini gösteren müsilaj, deniz ortamındaki mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşikler sonucunda oluşuyor.
Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze, Gelibolu, İstanbul ve Adalar sahillerini kaplayan deniz salyası, iklim değişikliği ve denize yönlendirilen atıklar nedeniyle meydana geliyor, deniz altındaki hayatı olumsuz etkiliyor. Giderek yayılan salyalar, Karadeniz’i bile tehdit ediyor.
Peki denizaltındaki canlı hayatı bitirme riski olan bu sorundan kurtulmak mümkün mü? İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, bu yöntemleri anlattı. İşte 4 maddede Marmara’nın kurtuluş reçetesi:
1- Denizi sıyırıcıları 7-24 çalışmalı
Şu anda ölüm başlamış durumda. Ölüm oldu ve sonuçlarını görüyoruz. Müsilaj, denizin dibine oksijenin geniş gitmesini engelliyor. Öncelikle 7-24 müsilajın oluştuğu bölgelerde deniz sıyırıcılarının çalışması gerekiyor. Bu müsilajın buradan mutlaka toplanması gerekiyor.