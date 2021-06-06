Marmara Denizi'nin kurtuluş reçetesi! İşte 4 maddede deniz salyasını bitirme yöntemi

Peki denizaltındaki canlı hayatı bitirme riski olan bu sorundan kurtulmak mümkün mü? İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, bu yöntemleri anlattı. İşte 4 maddede Marmara’nın kurtuluş reçetesi: